Referendum, l'ultima di Landini: "Sorteggio Csm? Non è degno di un Paese serio"

"Perche' non sorteggiamo i parlamentari? Perche' non sorteggiamo i sindaci? Siamo su Scherzi a parte o siamo in un Paese serio e degno di questo nome?". A margine di un'iniziativa sul no al referendum della giustizia, organizzata a Napoli dalla Fp Cgil, Maurizio Landini risponde cosi' a una domanda dei giornalisti sul sorteggio del Csm. "In passato c'e' stata una discussione sui sorteggi con le palline calde nei campionati del mondo - ricorda il segretario della Cgil - Qui siamo di fronte a una situazione di questo genere".