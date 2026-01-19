Dossieraggio, Gasparri azzanna Report: "Bellavia? Intreccio inquietante. La Rai che fa?"

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 19 gennaio 2026

"Apprendo esterrefatto che il noto Bellavia è apparso ancora domenica sera nella trasmissione Report di Rai3. Bellavia è al centro di una vicenda inquietante. Ha denunciato il furto del suo archivio che sarebbe stato prelevato da una sua ex collaboratrice, ma nei suoi confronti ci sono anche delle contestazioni. Io stesso ho presentato un esposto alla Procura di Milano nei confronti di Bellavia, chiedendo il sequestro di questo materiale che gli è stato trafugato, ma che non sarebbe stato ancora acquisito dalle Procure", le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della commissione Antimafia e della Vigilanza Rai.

"Peraltro, Bellavia, per sua stessa ammissione, ha collaborato con decine di Procure della Repubblica acquisendo materiali riservati però ha collaborato, e collabora evidentemente, con Report occupandosi di materie similari. Anche nella puntata di ieri, 18 gennaio, si è occupato di vicende giudiziarie. Fino a che punto ha usato i materiali che gli sono pervenuti dalla Procura per Report e viceversa? Un intreccio inquietante che mi fa ipotizzare un vero e proprio dossieraggio", aggiunge Gasparri, sottolineando di aver rivolto interrogazioni su questa materia al ministro Nordio, al ministro Urso e, anche attraverso gli organi parlamentari, ai vertici della Rai.

"So che il tema preoccupa i vertici del servizio pubblico, ma perché questo personaggio viene ancora impunemente e temerariamente utilizzato da Ranucci in un programma della Rai? C’è una repubblica autonoma di Ranucci dove regole deontologiche e valutazioni di varia natura non valgono? Apprendo poi che anche dei colleghi commercialisti di Bellavia stanno sollevando altri aspetti che riguardano proprio la realtà professionale dei commercialisti. Ma di questo non sono io a occuparmene. Lo scandalo Bellavia-Report prosegue in maniera vistosa. La Rai che ha intenzione di fare? Lo sgabello di presunti allestitori di dossier sui quali anche la magistratura si spera indaghi in maniera attenta e precisa?", conclude il senatore.