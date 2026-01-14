Iran, bufera sui 5Stelle astenuti in Senato. Il campo largo? Non esiste

Foto: LaPresse

Gianni Di Capua 14 gennaio 2026 a

Insieme al popolo iraniano nelle ore più dure della repressione messa in atto dal regime degli ayatollah. Ma senza i 5stelle. La commissione Esteri del Senato ha votato una risoluzione unitaria, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione, di sostegno al popolo dell'Iran, vittima di una durissima repressione nelle proteste di piazza. Unici astenuti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. "Chiedevamo la condanna di un eventuale uso della forza di Trump nel testo", hanno spiegato.

Mossa che scatena una pioggia di reazioni. "Il Movimento 5 Stelle si è astenuto su una mozione unitaria di condanna alle repressioni messe in atto dal regime contro le proteste dei cittadini e per giustificare la cosa mente sapendo di mentire - dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, componente della commissione Affari Esteri e Difesa in Senato - La cosa è semplice: si sono astenuti sui contenuti di una mozione che chiede l'impegno del Governo ad attuare qualsiasi azione diplomatica utile a far desistere le autorità di Teheran dall'adozione di misure repressive nei confronti di pacifici manifestanti. Questo è il punto. Ma come si fa a girarsi dall' altra parte? Resta la certezza che il campo largo non esiste. E non parliamo di dettagli".

"Quelli che affollano il campo sbagliato riescono a commettere un altro inammissibile errore", commenta la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie. "Li abbiamo visti schierarsi a favore di presunti terroristi e sostenitori di Hamas, abbiamo ascoltato i loro illogici distinguo su Maduro e sull'interventismo di Trump, abbiamo letto dichiarazioni contro il sostegno all'Ucraina, questa mattina l'ennesimo scivolone: dire 'no' a un'azione diplomatica per difendere dei cittadini che protestano contro una teocrazia. Noi sappiamo da quale parte stare: in difesa della democrazia. Loro, evidentemente, non ne conoscono neppure il significato", dice Biancofiore.

Duro con i grillini anche il leader di Azione Carlo Calenda: "Oggi al Senato in Commissione si è votata una mozione unitaria sull'Iran. Unici astenuti i 5S. Sempre dalla parte giusta della storia. Avanti cosi con Maduro, Putin e Ayatollah vari".