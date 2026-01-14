Iran, l'appello di Mauro Corona a Trump spiazza Berlinguer: "Come con Maduro"

Foto: X È sempre Cartabianca

Altro che distinguo e ricorso al tema del diritto internazionale solo quando conviene. Lo scrittore Mauro Corona, non certo un attivista MAGA, lo dice chiaro e tondo nello studio di Bianca Berlinguer: Donald Trump intervenga in Iran come ha fatto in Venezuela. Nel corso dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete4, martedì 13 gennaio, commentando le tensioni e le proteste che scuotono l'Iran l'autore e scultore friulano ha espresso una profonda solidarietà verso il popolo iraniano, schiacciato da decenni di teocrazia. "Sono anni e anni che sono sopraffatti da questo regime, dagli ayatollah", ha spiegato Corona, citando il passaggio di potere da Khomeini a Khamenei. Secondo Corona la rivolta attuale - repressa in modo sanguinoso dal regime - era un esito scontato: "Prima o dopo doveva sfociare, a costo di pagarla con la vita".

Trump tifa rivolta: "Protestate". Poi annuncia agli iraniani: "Aiuto in arrivo"

E così Corona invoca un intervento deciso da parte del presidente americano. "In questo caso Trump dovrebbe andare lì, come è andato a prelevare Maduro", ha dichiarato provocatoriamente, chiedendo che gli Stati Uniti forniscano "gli aiuti necessari" per abbattere un sistema che nega le libertà fondamentali. La popolazione è fiaccata da decenni di oppressione soprattutto nei confronti delle donne: "Queste persone non possono neanche studiare, avere la patente, accendere una sigaretta. È una cosa insopportabile, un essere umano ha una sola vita". E così Corona auspica un intervento analogo a quello che ha rimosso dal potere il dittatore venezuelano Nicolas Maduro.

Piccola nota a margina: nella trasmissione di ieri Bianca Berlinguer ha condotto indossando un paio di occhiali da sole. All'inizio del programma ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento a un occhio e di non poter ancora esporsi alle luci dello studio.