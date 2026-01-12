Venezuela, la promessa di Tajani: "Trentini e Burlò rientrano tra stanotte e domani"

Foto: Ansa

"Abbiamo subito fatto partire un aereo che rientrerà tra stanotte e domani riportando a casa entrambi". L'ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina in merito alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlo', che erano detenuti in Venezuela.

Venezuela: liberati italiani Trentini e Burlò. Meloni: "In volo per l'Italia"

"Ieri abbiamo lavorato a lungo, ho passato la domenica alla Farnesina e ieri sera verso le 8.10 il ministro degli Esteri del Venezuela mi ha comunicato che la presidente Rodriguez aveva deciso di liberare Trentini, perché io avevo chiesto durante la riunione del G7 che venissero liberate 4 persone e, tra queste, c'era Trentini. Mi ha detto il ministro degli Esteri che, nel giro di poco tempo, sarebbe stato liberato lui e altri italiani. Alle 3.50 di stamane il nostro ambasciatore mi ha chiamato per dirmi che erano arrivati Trentini e l'altro nostro connazionale, che erano liberi, stavano in Ambasciata, ho parlato subito con entrambi. Erano in buone condizioni, mi sono preoccupato soprattutto di quello. Dopodiché ho informato il presidente del Consiglio che aveva seguito assieme personalmente la vicenda di Trentini e non solo e abbiamo subito fatto partire l'aereo", ha spiegato.