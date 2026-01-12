Venezuela: liberati italiani Trentini e Burlò. Meloni: "In volo per l'Italia"

Foto: Ansa

Il governo venezuelano ha liberato i detenuti italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. "Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa", ha detto la premier Giorgia Meloni, che ha espresso "a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal residente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato". Trentini, cooperante umanitario, era detenuto in Venezuela dal 15 novembre del 2024.