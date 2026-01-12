Referendum sulla giustizia il 22 e il 23 marzo insieme alla suppletive in Veneto

Foto: Ansa

Ci sono le date: il referendum sulla giustizia si terrà i prossimi 22 e 23 marzo. La decisione è stata annunciato nel corso del Consiglio dei Ministri. Il ministro per gli Affari europei, la coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, lasciando palazzo Chigi, sul rischio del ricorso sul referendum: "L'unica cosa che non manca in Italia è la possibilità di fare ricorsi, il problema però è farseli accogliere... Se dovesse essere accolto? Se mio nonno fosse un treno...".

Nella riunione di governo è stato deciso che si svolgeranno negli stessi giorni del referendum sulla giustizia, il 22 e 23 marzo, le elezioni suppletive per i seggi uninominali della Camera dei Deputati lasciati vacanti in Veneto da Alberto Stefani e Massimo Bitonci, entrambi cessati dal mandato parlamentare a seguito delle elezioni regionali.