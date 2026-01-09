Giustizia, il conflitto d'interessi dei giudici dell'Anm sui finanziamenti al comitato del “No”

Foto: Lapresse

Nel momento in cui la sigla di rappresentanza dei magistrati decide di partecipare attivamente a una campagna referendaria, varando addirittura un comitato, il confine tra l’equilibrio richiamato dal ruolo e un attivismo politico tout court rischia di essere superato. Ne derivano aspetti non proprio secondari. È uno stato di cose che Enrico Costa, deputato e responsabile giustizia di Forza Italia, fa emergere in un lungo post social. Si parte dalla circostanza base: «In occasione del referendum sulla separazione delle carriere l’Anm ha promosso ufficialmente la nascita del comitato per il no», denominato “Giusto dire No”. Poi, nel post viene spiegato un elemento rilevante, e cioè che da un lato questo viene finanziato dall’Anm, dall’altro però anche «dai contributi di migliaia di cittadini». L’associazione ha deliberato, inoltre, uno stanziamento massimo fino a 500 mila euro. Costa, su ciò fa notare un elemento: «Questo schema crea uno stretto legame, non solo politico, ma anche formale tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finiscono per praticare una forma di finanziamento indiretto all’Anm, in quanto finanziano un ‘suo' comitato». Dunque, si chiede Costa, «cosa accadrebbe ove un magistrato iscritto all’Anm si trovasse di fronte, nella propria attività Tribunale un finanziatore del Comitato? Si asterrebbe per gravi ragioni di convenienza?». E ancora: «Cosa accadrebbe se si trovasse a discutere un procedimento in cui sono parti contrapposte un finanziatore del no e un sostenitore del sì?».

Una linea che Costa conferma anche al telefono con il Tempo: «Siamo di fronte a un cortocircuito e ho presentato un’interrogazione al ministro Nordio sul tema». E ancora: «È evidente che l’anomalia non può non rilevarsi e trovo molto curioso che l’Anm, composta da autorevoli giuristi, non si sia posta la questione. Probabilmente la fretta e l’istinto con cui si sono mossi di fronte a questo referendum hanno fatto compiere passi che potrebbero produrre dei problemi».

Commenta l’argomento, con il Tempo, anche il Presidente del Comitato per il Sì dell’Unione Camere Penali, Francesco Petrelli: «Con la decisione di prendere parte attiva alla campagna referendaria, come soggetto politico, Anm e i suoi iscritti devono fare i conti con tutte le conseguenze di tale scelta, buone o cattive che siano, per l’Associazione e i suoi iscritti. Visti i risultati degli ultimi giorni e il fallimento della campagna pubblicitaria avviata nelle stazioni, l’Anm dovrebbe preoccuparsi di restituire credibilità e autorevolezza alla magistratura e non di reperire i fondi». Tornando a Forza Italia, ieri come rivelato dall’Adnkronos si è svolta una riunione operativa nella sede nazionale. Al tavolo il Segretario Nazionale Antonio Tajani, poi Giorgio Mulè, coordinatore della campagna per il Sì, i parlamentari Enrico Costa e Pierantonio Zanettin, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria Alberto Barachini. Nell’incontro è stato fatto il punto per la campagna in vista della consultazione che potrebbe svolgersi il 22 marzo. Allo studio, per raccogliere i fondi utili alla campagna referendaria, anche una sorta di contributo da chiedere ai parlamentari, tra i 500 e i mille euro. Mentre ai consiglieri regionali potrebbe essere chiesto intorno ai 200 euro. E ancora, sono state gettate le basi anche della strategia di comunicazione che dovrebbe basarsi su messaggi semplici da adattare sulle varie piattaforme. La riforma che introduce la separazione delle carriere, è stata da sempre un punto qualificante della storia politica degli azzurri e dell’impegno pubblico di Silvio Berlusconi.