Conferenza Meloni: successo social. Quali sono i temi che coinvolgono di più

L'attesa dell'annuale conferenza stampa del presidente del Consiglio –consueto appuntamento organizzato annualmente dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare – ha generato nei confronti de Primo Ministro Giorgia Meloni un sentiment largamente positivo. Infatti, la parola chiave «Giorgia Meloni», dalle ore 00.00 alle ore 11.30 ha raccolto delle interazioni largamente a favore: il mood positivo ha raggiunto la cifra monstre dell’82,9%.

Non solo: nella nuvola delle emoji più utilizzate a partire da questa mattina in accompagnamento alla parola chiave «Giorgia Meloni», troviamo quella microfono, che si collega per l’appunto all’incontro con i giornalisti, e quindi il tricolore italiano e il lampeggiante, solitamente scelto dagli utenti quale simbolo di una notizia da seguire. La diretta sul canale Youtube di Giorgia Meloni ha superato dopo un’ora i 700 like. Fra i temi che hanno maggiormente coinvolto gli utenti che hanno scelto di commentare la parola chiave «Giorgia Meloni», c'è quello del «Venezuela» e, nello specifico, il riferimento ad «Alberto Trentini». Fra le altre parole più evidenziate, troviamo «ordine», «collaborazione», «giornalisti», e in misura assai minore «Europa», «guerra», «Ucraina», «Montana», e in ultimissima posizione - non c'è da stupirsi - il termine «sinistra».