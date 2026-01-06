Il sindaco di Trieste alla Schlein: "Auguri Befana". E scoppia il putiferio

Foto: Fb

"Tanti auguri Befana". E sotto l'immagine della vecchina che il 6 gennaio porta doni ai bambini. Fin qui tutto bene, se non fosse che il volto della Befana è stato sostituito con quello della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. L'immagine, che forse voleva essere ironica, è stata postata su Facebook dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Apriti cielo! È venuto giù un diluvio di critiche. Prima di tutto perché il sindaco in questione solo poche settimane fa si era rivolto ad una consigliera comunale con la frase "Non mi sono mai fatto comandare da una donna, tanto meno da te", eppoi perché al centrosinistra l'ironia non è piaciuta proprio: "Non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto". "È difficile non restare colpiti dal livello di caduta di stile raggiunto dal sindaco di Trieste Dipiazza", scrive il Pd. "Non è questione di appartenenza politica, ma di rispetto delle istituzioni e delle persone. Un sindaco rappresenta una comunità intera: ricorrere a stereotipi sessisti e a immagini denigratorie non è solo di cattivo gusto, è un impoverimento del dibattito pubblico. I triestini e il Paese - meritano molto di più".

"Non fa ridere nessuno e rivela grettezza. Purtroppo non è l’ennesimo scivolone di un Dipiazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli. Vedremo chi si dissocia», commenta la segretaria regionale del Pd Caterina Conti. Pure Enrico Mentana - direttore del TgLa7 - critica l'uscita goliardica del sindaco: «Ma come può permettersi il sindaco di una città gloriosa e importante di postare i suoi auguri dando il volto della leader di un partito avversario alla Befana?».