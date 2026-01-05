Strage di Capodanno, il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole per i 6 studenti morti

Foto: Ansa

Angela Bruni 05 gennaio 2026

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. I sei italiani morti a Capodanno nel rogo del bar discoteca Le Constellation sono tutti studenti. "In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.