Campania, figuraccia di Fico: "Nomina nulla". Gasparri: ignoranza istituzionale

Altro scivolone per Roberto Fico fresco di presentazione della giunta regionale. Il governatore grillino rimedia il clamoroso stop della Prefettura di Napoli che ha mosso rilievi alla nomina di Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici scelto come assessore regionale. Ebbene, il problema - riporta Anteprima24 - riguarderebbe proprio le dimissioni da primo cittadino arrivate solo tre giorni fa. Troppo pochi rispetto ai venti previsti dalla legge. In soldoni, Cuomo risulta ancora sindaco... A commentare la figuraccia di Fico e del Pd, in cui milita Cuomo, è il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che va giù durissimo.

"Non sorprende l'ignoranza istituzionale di uno come Fico, che abbiamo già visto inadeguato all'opera in sorprendenti incarichi parlamentari. Come ha rilevato la prefettura di Napoli in maniera opportuna, il sindaco di Portici Cuomo, che peraltro conosco e stimo, non poteva dimettersi dall'incarico di Sindaco di Portici, per assumere quello di Assessore regionale, rinunciando all'insopprimibile termine di venti giorni, prima del quale le dimissioni di un sindaco non diventano operative", scrive l'azzurro in una nota. "Non mi meraviglia che Fico non conosca le leggi, come il suo staff, che immagino pari al suo livello, mi meraviglia piuttosto l'errore di Cuomo, che saprà correggerlo con comportamenti conformi alla legge - osserva Gasparri -. Pertanto, la giunta regionale campana oltre a nascere tra faide, spartizioni e parentele, nasce anche con una nomina nulla. Il richiamo della Prefettura di Napoli è molto chiaro. E sono certo che Fico troverà almeno un collaboratore alfabetizzato più di altri che colmi le sue lacune e gli spieghi che le leggi vanno rispettate. Certo bisogna saperle leggere prima. Ma per questo confidiamo in qualche suo collaboratore. Da Fico cosa volevate aspettarvi?".