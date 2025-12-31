Campania, Fico nomina la giunta regionale: chi sono gli assessori

31 dicembre 2025 a

Il presidente della Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. Lo comunica la Regione in una nota. I nuovi assessori sono: Mario Casillo, vicepresidente, con deleghe a Trasporti, Mobilita, Mare; Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio; Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunita; Fulvio Bonavitacola: Attivita produttive e sviluppo economico; Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese: Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversita, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali; Maria Carmela Serluca: Agricoltura. Fico riserva a se le materie della sanita, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonche le restanti non assegnate.

"Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta - dichiara il presidente della Regione, Roberto Fico -. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l'impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. E solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell'interesse esclusivo della comunità. Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l'occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo", conclude.