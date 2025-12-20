Fico non piace, in Campania è corsa a prendere la tessera di Forza Italia

Foto: Lapresse

"Boom di tesseramenti per Forza Italia in

Campania. Oltre 16 mila iscritti, un dato che colloca la regione al primo posto nel Sud Italia per adesioni e che si affianca alla crescita elettorale registrata alle ultime elezioni regionali, con 100 mila voti in più rispetto al 2020". Numeri, si legge in una nota di Fi, che "consacrano la Campania come locomotiva del partito nel Mezzogiorno, con gli Azzurri attestati all'11 per cento". Da quando l'ex vicepresidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è divenuto governatore con il sostegno di PDd e CinqueStelle, i partiti conservatori stanno assistendo ad una rinascita dei propri sostenitori. E primo fra tutti proprio Forza Italia. Perché, se alla maggioranza dei campano e napoletani Fico piace, ad una larghissima fetta di popolazione non piace affatto. E ora si impegnano in prima linea in politica. Dopo aver fatto sentire alle regionali il peso dei consensi, che però non è bastato a far vincere il candidato di centrodestra.

"Al Sud ci siamo noi'', dichiara il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia, che aggiunge: ''Dopo lo straordinario risultato elettorale, con Forza Italia all'11 per cento, arriva un altro record: oltre 16mila iscritti che mettono la Campania al primo posto per tesseramento nel Sud". Soddisfazione anche per il segretario regionale Fulvio Martusciello: ''La Campania è sempre stata la regione più berlusconiana dal 1994 ad oggi. Qui il Presidente ha radici profonde e qui veniva ogni volta per sentirsi a casa. Abbiamo preso 100 mila voti in più rispetto al 2020, unica regione in Italia che ha fatto queste performance, e oggi registriamo un record di adesioni''. Martusciello guarda infine alle prossime scadenze elettorali: ''Il 20 per cento che ci ha indicato il nostro segretario nazionale Antonio Tajani sarà superato alle elezioni politiche".