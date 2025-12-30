Sondaggio 2025, i dati di Pagnoncelli rovinano le feste a sinistra: i numeri impietosi

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 30 dicembre 2025

Uno scollamento tra desiderio e realtà. È quello che si avverte mettendo a confronto la narrazione, ormai in politica si dice così, propinata dall'opposizione che vede un disastro dietro l'angolo e la certa debacle del governo, e il consenso degli italiani che invece continua a premiare Giorgia Meloni e le forze di maggioranza. L'ultimo esempio è il sondaggio di Nando Pagnoncelli sull'anno che sta per finire. Ebbene, nel sondaggione 2025 pubblicato oggi dal Corriere della sera, emerge che nonostante le differenze tra i partiti di governo "la fiducia nell’esecutivo si conferma". mente la "politica del principale partito di opposizione, il Pd, «ostinatamente unitaria» come più volte ha detto la segretaria Elly Schlein, sembra incontrare resistenze sempre più esplicite da parte del secondo partito del Campo largo, il Movimento 5 Stelle". Resistenze che si vedono nell'orientamento di voto con il Pd che cala vistosamente.

I numeri - L’apprezzamento per il governo è al 42 per cento, in calo rispetto all’insediamento ma in crescita rispetto a un anno fa. "Del tutto analoga la situazione relativamente alla presidente del Consiglio. Il gradimento di Giorgia Meloni è oggi stimato al 43, con una crescita di un punto nell’anno", spiega Pagnoncelli.

Tra i partiti si evidenziano "il calo di poco più di un punto del Pd, oggi stimato al 21,3% contro il 22,5% di fine 2024, la crescita di poco più dell’1% di Azione, dal 2% del 2024 all’attuale 3,1%, e la crescita di poco meno di un punto di FdI, dal 27,6% di allora all’attuale 28,4%". Nel centrodestra Forza Italia è stimata oggi all’8,3%, la Lega all’8,1%. Il Movimento 5 Stelle è al 13,5, in crescita di due decimi. Avs è al 6,1 in lieve crescita, avanza di mezzo punto Italia Viva oggi al 2,5.