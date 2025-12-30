Cerca
Legge di bilancio, la rivelazione di Calenda: "Formigli mi ha chiesto di parlarne a patto che attaccassi Meloni"

Carlo Calenda, in un'intervista a Ivan Grieco, svela un retroscena clamoroso sulla trasmissione tv “Piazza Pulita” di Corrado Formigli. “Mi era stato chiesto - spiega - di parlare della legge di bilancio a patto che avessi attaccato Giorgia Meloni. I talk televisivi dimostrano ancora una volta di inseguire solo lo share senza preoccuparsi davvero di voler fare informazione corretta".

