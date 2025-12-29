Conte (Lega): "L'Islam lavora per distruggere la nostra società"

Foto: Ansa

Angela Bruni 29 dicembre 2025

L'inchiesta che da Genova "sta scoperchiando la filiera di contributi a favore del terrorismo di Hamas ha messo in luce che, nel solo Nord-Est, la raccolta ha contribuito per un milione di euro. Una cifra mostruosa messa a disposizione, in modo illecito, del terrorismo islamico". Lo evidenzia il consigliere regionale del Veneto, Rosanna Conte (Lega - Liga Veneta). "Purtroppo, in Italia sta avvenendo quanto abbiamo già visto negli anni precedenti in Francia e in Belgio. Dove, ormai, il punto di non ritorno è già stato ampiamente superato. Il fondamentalismo islamico, infatti, per sostenere la causa, si finanzia con una rete sui vari territori". "Associazioni, gruppi, istituti e fondazioni: la ramificazione è pervasiva e lavora nell'ombra della legalità", afferma Conte. "Dobbiamo prendere atto che molte realtà islamiche, a livello nazionale e fino a livello locale, lavorano per distruggere, dalle fondamenta, la nostra società. Questa non è integrazione, come qualcuno vorrebbe sostenere, ma distruzione culturale".

Ecco perché, per Conte "continuare a girarsi dall'altra parte, come continua a fare costantemente una parte politica non è e non può essere la soluzione. La debolezza, in questo scontro di civiltà, è una responsabilità che pagheremo a carissimo prezzo". La leghista si dice infine "grata alle forze dell'ordine e ai nostri servizi di intelligence che, coordinati dagli inquirenti, hanno potuto scoperchiare questa rete illegale di finanziatori dell'odio e della violenza".