Hannoun, soddisfazione di Meloni: "Vertice della cellula italiana di Hamas", quello che la sinistra non vuole sentire

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 27 dicembre 2025 a

a

a

Un'operazione complessa che taglia quel filo rosso dall''islamismo italiano alle casse di Hamas. L'operazione della Digos di Genova ha portato all'arresto, tra gli altri, di Mohammad Hannoun che i lettori de Il Tempo conoscono bene. "Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l'operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro", ha commentato la premier Giorgia Meloni esprimendo l'approvazione sua e del governo per l'operazione odierna.

Hamas, non solo Hannoun: arrestato il referente europeo delle Brigate Al Qassam

Tra le persone indagate "il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, definito dagli investigatori 'membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas' e 'vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas'", rimarca Meloni. "Esprimo il più sentito ringraziamento, mio personale e a nome di tutto il Governo, a quanti hanno reso possibile quest'operazione - Procura di genova, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, oltre al supporto informativo fornito da AISE-Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna", conclude la premier.