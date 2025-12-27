Hamas, Piantedosi: "Gli arrestati erano molto attivi nelle manifestazioni pro-Pal"

Foto: Ansa

Angela Bruni 27 dicembre 2025

"Gli arrestati sono personaggi che vanno a costituire quell'area grigia tra quelle che sono iniziative di sostegno alla causa palestinese, ma che in realtà qualche volta mascherano attività di vero e proprio sostegno alle azioni terroristiche". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista al Tg2 in onda stasera alle 20.30, sui nove arresti effettuati a Genova dall'Antiterrorismo, alla domanda su quale fosse il perimetro della rete che è stata individuata e su quali sono partiti gli arresti. Sul rischio concreto di infiltrazioni terroristiche nelle manifestazioni pro Palestina, il ministro ha risposto che "erano persone molto attive nell'ambito delle manifestazioni che ci hanno impegnato nei mesi trascorsi. Questo rischio c'è, è sondato dagli investigatori e bisogna stare molto attenti". Infine, sul difensore di Hannoun che parla di campagna politica per metterlo a tacere, Piantedosi ha rimarcato che "un legale dovrebbe esprimersi soprattutto su atti del processo, credo che questo legale faccia bene a far valere le ragioni del proprio assisto nell'ambito del processo che scaturirà, credo che l'ordinanza parli da sé".