Fratoianni e la foto strappalacrime su Gaza, ma quello scatto sul Ramadan è del 2024

Redazione 27 dicembre 2025 a

a

a

Una figuraccia sotto l’albero. Non è l’ennesima pellicola che ci viene riproposta durante le festività, ma è quanto accaduto al compagno Nicola Fratoianni, la cui incondizionata voglia di fare sermoni moralizzanti, stavolta, gli si ritorce come il più classico dei boomerang. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, volendo imitare gli altri colleghi del campo largo, che non hanno rinunciato a sfruttare l’assist degli auguri per attaccare il governo, pubblica un post in cui esorta la politica tutta a riflettere su quanto sta accadendo in Medio Oriente.

«Impossibile dopo l’anno che abbiamo vissuto – scrive in un contenuto su Instagram – non pensare alla Palestina, a Gaza, dove i bombardamenti israeliani hanno ucciso decine di migliaia di persone». Il genocidio in corso, a suo parere, è «una macchia indelebile per i potenti del mondo, che anche in questi giorni chiamano pace la prosecuzione della guerra, mentre uomini, donne e bambini muoiono di freddo in queste ore di Natale nelle tendopoli o restano sepolti nelle macerie». Il tutto accompagnato dalla classica foto strappalacrime in cui viene raffigurata una famiglia a mangiare in mezzo a quel che resta dei palazzi distrutti. Ed è qui che casca l’asino.

Seppure il compagno parli di qualcosa di odierno o meglio vorrebbe far passare l’immagine come l’ "oggi", il Natale 2025, lo scatto non solo è del 2024, ma si riferisce a un Ramadan, che nulla ha a che vedere con gli ultimi raid. Si tratta di un qualcosa già pubblicato dal quotidiano turco Daily News. La stessa Afp, l’agenzia che avrebbe fornito alla testata il documento finito al centro delle polemiche, spiega chiaramente come si tratti semplicemente di alcuni componenti del nucleo Al-Naji che, tra le rovine della loro abitazione, rompono il tradizionale digiuno, previsto nel primo giorno del mese sacro per i musulmani. Insomma, nulla che ha a che vedere con l’azione militare avviata da Tel Aviv. Peccato che niente sfugge ai sempre più attenti e scrupolosi internauti che, accorgendosi dell’imbroglio, segnalano il "fake" e ovviamente non mancano di mettere in ridicolo chi, pur di fare, a ogni costo osto, la predica, se le inventa tutte, anche commettendo, come in questo caso, uno scivolone non di poco conto.