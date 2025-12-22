Pirata della strada investe disabile in carrozzina, lo ferisce e fugge

Foto: Ansa

Ad Aquino, in provincia di Frosinone, un disabile di 43 anni che procedeva lungo la strada a bordo della propria carrozzina, è stato urtato da un'auto durante un sorpasso, cadendo a terra. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga, facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno disposto il trasporto del ferito all'Ospedale "Santa Scolastica" di Cassino per le cure del caso. Sono scattate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare il responsabile. Grazie alle testimonianze raccolte e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire al presunto autore. L'uomo è stato denunciato per i reati di fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale ferito. L'indagato, per nulla preoccupato di quanto accaduto, era tornato a casa dove lo hanno rintracciato gli investigatori. Sull'auto, una Fiat Multipla, sono stati riscontrati danni compatibili con l'u