Sondaggio politico 2025, i dati di Piepoli che rovinano le feste alla sinistra

Foto: LaPresse

Gianni Di Capua 21 dicembre 2025 a

a

a

A un anno dalle elezioni politiche, il quadro delle intenzioni di voto fotografa un Paese politicamente stabile ma attraversato da alcuni movimenti significativi. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli e presentato a Omnibus, su La7 domenica 21 dicembre, che analizza il trend delle preferenze elettorali e lo scostamento rispetto a gennaio 2025. Cosa è successo in un anno di politica? In testa resta Fratelli d’Italia, che consolida la propria leadership salendo al 32%, con un incremento di +1,5 punti percentuali. Il partito della premier Giorgia Meloni continua dunque a rafforzare il suo primato nel campo del centrodestra e nel panorama politico complessivo.

Alle sue spalle, il Partito democratico si conferma seconda forza ma registra una flessione: il Pd di Elly Schlein scende al 21,5%, perdendo un punto percentuale rispetto all’inizio dell’anno. Un calo che segnala una fase di difficoltà nel rafforzare il consenso, nonostante il ruolo di principale forza di opposizione tra tentativi di campo largo che non sortiscono gli effetti sperati.

Nel centrodestra, la Lega si attesta all’8,5%, mentre Forza Italia cresce leggermente e raggiunge il 9% (+0,5). Noi Moderati è fermo all’1,5%. Nel complesso, la coalizione di governo cresce e mantiene un ampio vantaggio competitivo.

Sul fronte progressista e della sinistra, Verdi e Sinistra scendono al 5,5%, perdendo un punto, mentre +Europa cala all’1,5% (-0,5). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si posiziona all’11%, confermando un risultato a doppia cifra ma senza variazioni positive nel confronto con gennaio. Azione cresce al 3,5% (+0,5), mentre Italia Viva si ferma al 3%. Chiude il quadro il Partito Liberaldemocratico all’1,5%, così come gli altri partiti nel loro complesso. Resta rilevante l’area del non voto: gli indecisi e astenuti rappresentano il 28% del campione.