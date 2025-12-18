Legge di bilancio, seduta notturna a oltranza per le ultime modifiche

Foto: Ansa

Salta la misura sul peso del riscatto della laurea ai fini del pensionamento anticipato. La maggioranza, in particolare la Lega, vorrebbe sopprimere anche la norma che amplia le finestre mobili per l'accesso al pre-pensionionamento. Il governo sta verificando se sussistano le coperture per cancellare o rivedere il resto della norma, contestata da pezzi della maggioranza, dalle opposizioni e dai sindacati. "Non era e non è certamente nostra intenzione di aumentare i requisiti pensionistici", spiega il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti dopo la sua informativa su Mps alla Camera. Sono ore concitate in Commissione Bilancio del Senato, si lavora ancora per cercare le risorse per modificare la norma aggiunta dal governo al testo della manovra. Ma il tempo stringe, la maggioranza vorrebbe cercare di arrivare al voto del mandato al relatore sul testo nel corso della seduta notturna che proseguirà ad oltranza, o al massimo domani in giornata. Il testo della legge di bilancio è atteso lunedì in Aula a Palazzo Madama per essere votato il 23 dicembre, mentre il voto finale alla Camera è previsto il 30 dicembre. Negli ultimi giorni il testo della legge di bilancio ha visto una pioggia di riformulazioni del governo con una parziale riscrittura del testo: dai dividendi delle holding agli affitti brevi con finalità turistica fino appunto alle norme sull'anticipo pensionistico. Oggi era stata inserita anche una misura per lo svolgimento delle votazioni previste nel 2026 - dal referendum sulla giustizia alle suppletive - poi però il governo ne ha annunciato il ritiro dopo le proteste delle opposizioni che hanno valutato fuori contesto inserire una norma di questo tipo in manovra. Verrà presentato un Dl apposito.

Oggi è arrivata a sorpresa anche una modifica in materia di armamenti. Il testo prevede che per "tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato" e "rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma", con uno o più decreti del Ministro della difesa vengano individuate, anche con funzioni ricognitive, "le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali finalizzati alla realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale".

Sono state ripristinate invece le risorse per radio e tv locali per il 2026 a seguito della riformulazione dell'emendamento governativo, che prevedeva tagli per 20 milioni annui. Una riformulazione chiede di abbassare il tasso di interesse per coloro che aderiranno alla rottamazione quinquies dal 4% al 3% annuo. il testo uscito dal Cdm prevede cartelle spalmate per 9 anni con 54 rate, ciascuna da minimo 100 euro. Si va verso un accorpamento delle proposte di modifica della Manovra in materia di sanatorie edilizie, tra gli emendamenti di FdI dovrebbero andare avanti quello che prevede la riapertura dei termini per il condono del 2003, dal quale era stata esclusa la Campania dove la Regione non aveva recepito la norma prima dell'intervento della Corte costituzionale.