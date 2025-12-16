Qatargate, il Parlamento Europeo: revocata immunità a Moretti, confermata per Gualmini

Redazione 16 dicembre 2025 a

La plenaria del Parlamento europeo ha deciso di confermare il voto espresso dalla commissione giuridica JURI che chiedeva la revoca dell'immunità parlamentare per Alessandra Moretti mentre respingeva la richiesta di revoca per Elisabetta Gualmini, entrambe del Pd, coinvolte nell'inchiesta Qatargate. Per Moretti su 651 votanti, 497 hanno votato per revocare l'immunità, 139 contro e 15 astenuti. Per Gualmini, su 655 votanti, 282 si sono espressi a favore della raccomandazione della JURI di non revocare, 254 contro e 19 astenuti.