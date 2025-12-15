Sciopero generale, ecco cosa ne pensava Craxi: il video che Landini farebbe bene a vedere

15 dicembre 2025 a

Un video che Maurizio Landini farebbe bene a vedere. È quello di una vecchia intervista di Giovanni Minoli a Bettino Craxi che è tornato a girare sui social all'indomani nell'ennesimo sciopero targato Cgil, come sempre di venerdì... "Lo sciopero generale è un vecchio strumento del rivoluzionarismo sindacale. Io penso che si possa fare ricorso allo sciopero generale politico" solo "per ragioni estreme" e "per considerazioni pratiche", afferma il leader del Partito socialista. "Quando si sciopera si distrugge salario e produzione", ricorda l'indimenticato Craxi, perché non vero che "lo sciopero non costa nulla, lo sciopero costa. E allora bisogna sempre considerare che se faccio pagare un prezzo ai lavoratori, devo sapere che otterrò un risultato. Se ho una bassa probabilità di ottenerlo, non gli faccio distruggere il salario". Capito Landini? Ecco il video postato da Il giovane liberale .