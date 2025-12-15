Cile, vincono i conservatori di Kast. Meloni: "Più forti insieme"

Tommaso Manni 15 dicembre 2025 a

a

a

Con l'86% delle schede scrutinate si conferma la netta vittoria di Jose' Antonio Kast nelle elezioni presidenziali cilene con circa il 58% dei voti. Conservatore, cattolico, liberale, Kast ha 9 figli e diventa il presidente piu' a destra dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet nel 1990. "Faremo rispettare la legge in tutte le regioni, senza eccezioni o privilegi", ha detto il vincitore delle elezioni a migliaia di sostenitori radunati fuori dalla sede del Partito Repubblicano nella parte orientale di Santiago. L'annuncio della sua vittoria ha dato vita a festeggiamenti in tutto il Paese, con migliaia di persone scese in piazza, in particolare nella capitale, dove i clacson delle auto hanno suonato per diverse ore.

Kast, ex deputato, ha condotto una campagna elettorale incentrata sulla lotta alla criminalita' e ha promesso di espellere i quasi 340mila migranti irregolari, la maggior parte dei quali venezuelani. La sua avversaria, Jeannette Jara, 51 anni, ex ministra del Lavoro sotto il presidente uscente Gabriel Boric e membro del partito comunista, ha promesso di aumentare il salario minimo e di tutelare le pensioni. La criminalita' e l'immigrazione clandestina sono le principali preoccupazioni dei cileni, prima ancora delle difficolta' economiche legate alla crescita lenta. "Il Paese sta crollando", ha ripetutamente affermato Kast, candidato del Partito Repubblicano, da lui fondato nel 2019.

Kast, che entrera' in carica a marzo, ha ricevuto le congratulazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale ha affermato che gli Stati Uniti avranno con Kast "priorita' comuni, tra cui il rafforzamento della sicurezza pubblica, la fine dell'immigrazione illegale e il rilancio delle relazioni commerciali". Il presidente argentino Javier Milei, alleato di Donald Trump e convinto neoliberista, ha espresso la sua "immensa gioia" per la "travolgente vittoria" del suo "amico". Anche il presidente brasiliano, Luiz Ina'cio Lula da Silva, si e' congratulato con Kast per la vittoria, sottolineando la trasparenza e l'ordine del processo elettorale e promettendo di impegnarsi per "rafforzare le eccellenti relazioni bilaterali". Il leader progressista, ideologicamente contrario a Kast, ha augurato al presidente eletto "molto successo nel suo futuro mandato" e ha evidenziato l'impegno del Brasile a continuare a collaborare con la nuova amministrazione cilena.

"Mi congratulo con l'amico José Antonio Kast per il grande successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile. Italia e Cile sono nazioni amiche e sono certa che le nostre relazioni bilaterali diventeranno ancora più forti, a partire da temi come la cooperazione economica e il contrasto all'immigrazione irregolare. Buon lavoro!". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.