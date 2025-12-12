Atreju, chi soffia sul fuoco dell'odio: il dibattito con Capezzone e Storace

12 dicembre 2025 a

Nelle serate di venerdì 12 dicembre e sabato 13 Atreju, la manifestazione dei giovani di FdI ai Giardini di Castel Sant'Angelo, entra nel vivo con una serie di incontri ad alto profilo politico e culturale. Sabato alle 21:30 - Sala Giustizia giusta - il dibattito "Chi soffia sul fuoco dell’odio politico? A difesa della libertà di pensiero", intervengono: Francesco Filini (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Programma), Daniele Capezzone (Direttore de Il Tempo), Ilaria D’Amico (Giornalista), Francesco Giubilei (Direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale), Piero Sansonetti (Direttore de L’Unità), Francesco Storace (Giornalista)

Il programma completo di oggi e domani:

VENERDI' 12 DICEMBRE

Ore 9:30 - Radio l’Italia chiamò

Buongiorno Atreju

Rassegna stampa con Alfredo De Sio (Esecutivo Nazionale FdI) e Diego Petrucci (Esecutivo Nazionale FdI)

Ore 10:00 - Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Charlie Kirk. La fede, il coraggio, la famiglia” di Gabriele Caramelli

Intervengono: Emanuele Loperfido (Deputato FdI, Segretario Commissione Affari esteri e comunitari), Maicol Pizzicotti Busilacchi (Segretario Internazionale Gioventù Nazionale), Costanza Cavalli (Giornalista)

Introduce: Domenico Matera (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Politiche dell’Unione europea)

Modera: Eleonora Tomassi (Giornalista)

Ore 10:00 - Sala Giustizia giusta

Proteggere la salute, difendere i diritti: l’eredità della pandemia Covid

Intervengono: Marco Lisei (Presidente Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Alice Buonguerrieri (Deputata FdI e Capogruppo nella Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Federica Angelini (Presidente Comitato Ascoltami), Paolo Bellavite (Professore di Patologia generale all'Università di Verona), Giovanni Frajese (Medico e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Maria Rita Gismondo (Direttrice della Microbiologia Clinica e Virologia dell'Ospedale Sacco)

Introduce: Antonella Zedda (Senatrice FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica)

Modera: Fabio Amendolara (Giornalista)

Ore 11:00 - Sala Rosario Livatino

Cambiamento climatico: oltre le ideologie

Intervengono: Nello Musumeci (Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare), Sergio Costa (Deputato M5S e Vicepresidente della Camera dei deputati), Nicola Procaccini (Co-presidente gruppo ECR e responsabile dipartimento ambiente FdI), Sara Manfuso (Giornalista), Mario Tozzi (Geologo)

Introduce: Claudio Barbaro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Modera: Fabio Dragoni (Giornalista)

Ore 12:00 - Sala Rosario Livatino

Le stragi dimenticate: il ruolo delle comunità cristiane nelle aree di crisi

Intervengono: Ihab Alrachid (Professore di Diritto Canonico presso Facoltà Teologica di Damasco), Emmanuele Di Leo (Vicepresidente Network “Ditelo Sui Tetti”), Maria Chiara Marzollo (Content creator), Christian Nani (Direttore di Porte Aperte Italia), Don Gideon Obasogie (Sacerdote della diocesi di Maiduguri in Nigeria), Francesco Semprini (Giornalista), Massimiliano Tubani (Direttore della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia)

Introduce: Giangiacomo Calovini (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Affari esteri e comunitari)

Modera: Gian Micalessin (Giornalista e reporter)

Ore 12:00 - Sala Giustizia giusta

Dalla Via della seta alla Via del cotone: un’opportunità storica per l’Italia

Intervengono: Lorenzo Fontana (Presidente della Camera dei deputati), Giulio Terzi di Sant'Agata (Senatore FdI, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea), Ettore Rosato (Deputato, Segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), Lorenzo Guerini (Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), Abdulla Ali AlSubousi (Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia), Luigi Di Maio (Inviato speciale dell’UE nel Golfo Persico), Marco Minniti (Presidente della Fondazione Med-Or)

Introduce: Salvatore Caiata (Deputato FdI, Presidente delegazione Ince)

Modera: Mario Sechi (Direttore responsabile di Libero)

Ore 15:00 - Sala Rosario Livatino

Taglio delle tasse, conti in ordine e difesa del potere d’acquisto

Intervengono: Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze), Marco Osnato (Deputato FdI e Presidente Commissione Finanze), Michele Gubitosa (Deputato M5S), Luigi Marattin (Deputato PLD), Angelo Camilli (Vicepresidente Confindustria), Marco Granelli (Presidente Confartigianato Imprese)

Introduce: Lucia Albano (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Modera: Sandro Iacometti (Giornalista)

Ore 15:30 - Sala Giustizia giusta

Mafia: le indagini e il racconto. Dai pizzini a TikTok

Intervengono: Chiara Colosimo (Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), Maurizio De Lucia (Procuratore della Repubblica di Palermo), Tommaso Longobardi (Responsabile comunicazione digitale Giorgia Meloni) Vincenzo Molinese (Comandante del ROS), Sebastiano Vitale ‘’Revman’’ (Artista e scrittore)

Introduce: Salvatore Sallemi (Senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica)

Modera: Manuela Moreno (Giornalista)

Ore 16:30 - Sala Giustizia giusta

Mahmud Abbas (Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese)

Ore 17:00 - Sala Rosario Livatino

Il futuro dell’Occidente passa per Roma: l’Italia al centro del dialogo transatlantico

Intervengono: Lucio Malan (Capogruppo FdI Senato della Repubblica), Piero Armenti (Giornalista, Fondatore della pagina Il mio viaggio a New York, Simone Crolla (Managing Director di American chamber in Italy), Giovanna Botteri, Maria Luisa Rossi Hawkins, Giovanna Pancheri, Federico Rampini, Gennaro Sangiuliano

Introduce: Marco Scurria (Senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica)

Modera: Flaminia Camilletti (Giornalista)

Ore 17:00 - Sala Giustizia giusta

Una riforma a lungo attesa: i nuovi CSM e l’Alta Corte disciplinare

Intervengono: Galeazzo Bignami (Capogruppo FdI Camera dei deputati), Alfonso Colucci (Deputato M5S), Simonetta Matone (Deputata Lega), Cesare Parodi (Presidente Associazione Nazionale Magistrati), Alessandro Sallusti (Giornalista)

Introduce: Gianluca Vinci (Deputato FdI)

Modera: Davide Desario (Direttore Adnkronos)

Ore 18:00 - Sala Giustizia giusta

Guido Crosetto intervistato da Marco Travaglio

Introduce: Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa)

Ore 18:00 - Sala Rosario Livatino

Il valore della stabilità: come è cambiata la percezione dell’Italia nel mondo

Intervengono: Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Giovanbattista Fazzolari (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione per il programma di Governo), Giada Giani (Senior economist di Citi per l'Europa), Valbona Zeneli (Non-resident senior fellow at the Atlantic Council's Europe Center)

Introduce: Ylenja Lucaselli (Deputata FdI, Capogruppo in Commissione Bilancio)

Modera: Roberto Napoletano (Direttore de Il Messaggero)

Ore 19:00 - Sala Giustizia giusta

Stop al fondamentalismo. A difesa della libertà e della sicurezza dei cittadini

Intervengono: Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Fausto Biloslavo (Giornalista e reporter), Tommaso Cerno (Direttore de Il Giornale), Amani El Nasif (Scrittrice e attivista), Azar Karimi (Portavoce dell'associazione “Giovani iraniani in Italia”)

Introduce: Riccardo De Corato (Deputato FdI, Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Modera: Stefano Piazza (Giornalista)

Ore 19:00 Sala Rosario Livatino

I grandi misteri italiani tra narrazione mediatica e verità

Intervengono: Francesco Michelotti (Deputato FdI e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta su "Il Forteto"), Flaminia Bolzan (Criminologa), Giuseppe Brindisi (Giornalista), Antonio De Rensis (Avvocato), Nicodemo Gentile (Presidente Associazione Penelope), Antonino Monteleone (Giornalista), Gigi Paoli (Scrittore e giornalista)

Introduce: Sandro Sisler (Senatore FdI, Vicepresidente Commissione Giustizia)

Modera: Federico Ruffo (Giornalista)

Ore 20:00 - Caffè letterario

Presentazione del libro “Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore” di Lorenzo Grossi

Intervengono: Intervengono: Guido Quintino Liris (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Bilancio), Riccardo Bergamini (Alpinista)

Introduce: Francesco Di Giuseppe (Vicepresidente di Gioventù Nazionale)

Modera: Giulia Bonaudi (Giornalista)

Ore 20:00 - Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “La Cina ha vinto” di Alessandro Aresu

La sfida mondiale per le nuove tecnologie

Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica), Gianluigi Greco (Rettore dell’Università della Calabria e Presidente associazione italiana per l’intelligenza artificiale)

Introduce: Francesco Torselli (Parlamentare europeo FdI)

Modera: Andrea Mancia (Direttore de L’Opinione)

Ore 20:30 - Sala Giustizia giusta

Gli irriverenti

Intervengono: Giuseppe Cruciani (Giornalista), David Parenzo (Giornalista)

Ore 21:00 - Sala Rosario Livatino

Conservative’s challenges

Adam Bielan (PiS International Secretary, Head of Polish delegation ECR Group), Sigmundur Gunnlaugsson (Leader of Centre Party - Iceland), Marion Maréchal (ECR Party Vice President, Leader of IDL Party, Head of French delegation ECR Group), Miguel Mellado (Member of Parliament for the Republican Party Chile), George Simion (ECR Party Vice President, Leader of AUR Party - Romania), Kristoffer Storm (EU Affairs Chairman of DD Party, Head of Danish delegation ECR Group

Introduction: Elisabetta Gardini (Member of the Italian Parliament FdI, Chair of the Italian Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe)

Moderator: Antonio Giordano (Member of the Italian Parliament FdI and Secretary-General of the ECR Party)

SABATO 13 DICEMBRE

Ore 8:30 - Radio l’Italia chiamò

Buongiorno Atreju

Rassegna stampa con Costanzo Della Porta (Senatore FdI) e Daniela Dondi (Deputata FdI)

Ore 9:00 - Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “La verità è un fuoco” di Agnese Pini

Intervengono: Paolo Inselvini (Parlamentare europeo FdI), Lucrezia Mantovani (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Politiche dell’Unione europea)

Modera: Annalisa Terranova (Giornalista)

Ore 9:30 - Sala Giustizia giusta

La scuola del merito: formazione, educazione, rispetto

Intervengono: Giuseppe Valditara (Ministro dell'istruzione e del merito), Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione e del merito), Suor Monia Alfieri (Opinionista), Domenico Baldazzi (Coordinatore Emilia Romagna delle consulte studentesche), Patrizio Bianchi (già Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Riccardo Maola (Coordinatore Lazio delle consulte studentesche), Giuseppe Palmisano (Coordinatore Puglia delle consulte studentesche), Gino Zavalani (Direttore di Esperia)

Introducono: Carmela Bucalo (Senatrice FdI), Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca)

Modera: Simona Branchetti (Giornalista)

Ore 10:00 - Sala Rosario Livatino

Cortei violenti, baby-gang e maranza: le nuove sfide della sicurezza nelle città

Intervengono: Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Riccardo Magi (Deputato e Segretario Nazionale di +Europa), Riccardo Maria Bruno “Rick” (Content creator), Don Luigi Merola (Fondazione “A’ voce de’ creature")

Introduce: Carlo Maccari (Deputato FdI, Segretario Commissione Affari sociali)

Modera: Andrea Malaguti (Direttore de La Stampa)

Ore 11:00 - Sala Giustizia giusta

Trasparenza ed efficienza: più valore alla nostra sanità

Intervengono: Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute), Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche), Antonio Decaro (Parlamentare europeo e neo eletto Presidente della Regione Puglia), Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome), Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio)

Introduce: Franco Zaffini (Senatore FdI e Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Modera: Maria Antonietta Spadorcia (Giornalista)

Ore 11:00 - Sala Rosario Livatino

La sfida della riduzione dei costi dell’energia tra sostenibilità e sviluppo

Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), Flavio Cattaneo (Amministratore Delegato di Enel), Gian Piero Joime (Professore di Economia dell'ambiente e del territorio), Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria), Agostino Scornajenchi (Amministratore Delegato di SNAM), Vinicio Mosè Vigilante (Amministratore Delegato di GSE)

Introduce: Mauro Rotelli (Deputato FdI, Presidente Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Modera: Roberto Sommella (Direttore di MF-Milano Finanza)

Ore 12:00 - Sala Rosario Livatino

Rivoluzione e sussidiarietà per il welfare

Intervengono: Alessandra Locatelli (Ministro per le Disabilità), Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali), Giulio Tremonti (Deputato FdI, Presidente Commissione Affari esteri e comunitari), Cardinale Matteo Maria Zuppi (Presidente della CEI), Nico Acampora (Fondatore di PizzAut), Oscar Bianchi (Presidente di AVIS), Barbara Rosina (Presidente dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali)

Introduce: Lorenzo Malagola (Deputato FdI e Segretario Commissione Lavoro pubblico e privato)

Modera: Monica Setta (Giornalista)

Ore 12:00 - Sala Giustizia giusta

Lotta ai trafficanti, frontiere più sicure

Intervengono: Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Magnus Brunner (Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione), Athanasios Plevris (Ministro delle Migrazioni e dell'Asilo della Grecia), Sara Kelany (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Immigrazione)

Introduce: Alessandro Ciriani (Parlamentare europeo FdI)

Modera: Gabriele Barberis (Giornalista)

Ore 14:00 - Sala Rosario Livatino

Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) intervistato da Camilla Conti (Giornalista)

Ore 14:30 - Sala Rosario Livatino

Tutelare la vita: sicurezza stradale, infrastrutture, tecnologie, educazione.

Intervengono: Antonio Iannone (Sottosegretario di Stato Ministero Infrastrutture e Trasporti), Paola e Stefano Lamma, Graziella Viviano (genitori di Leonardo Lamma ed Elena Aubry, giovani vittime della strada), Giuseppe Pecoraro (Presidente ANAS Spa Gruppo FS) Alessandra Zinno (Direttore “Educazione Stradale, Mobilità e Turismo” Automobile Club d’Italia), Domenico Crocco (Primo delegato e Segretario generale PIARC Italia Associazione Mondiale della Strada), Alfredo Boenzi (Segretario Nazionale UNASCA Unione Nazionale Autoscuole e Studi Consulenza Automobilistica), Giuseppe Di Lelio (Atleta paralimpico delle Federazioni Italiane Canottaggio e Canoa), Santo Puccia (Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore del Servizio Polizia Stradale), Mons. Andrea Manto (Presidente Fondazione UT VITAM HABEANT)

Introduce: Gaetana Russo (Deputata FdI)

Modera: Adriana Elena (Ingegnere, esperta di mobilità e sicurezza stradale)

Durante l’evento saranno messi a disposizione da ACI Italia due apparecchi di simulazione di guida in stato di ebbrezza

Ore 15:00 - Sala Giustizia giusta

Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani

Intervengono: Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani), Gianluigi Buffon (Capo delegazione della Nazionale italiana di calcio), Don Franco Finocchio (Cappellano olimpico), Carlotta Gilli (Nuotatrice olimpica)

Introduce: Matteo Rosso (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Sanità) Modera: Giusy Meloni (Giornalista)

Ore 16:00 - Sala Giustizia giusta

La stagione delle riforme

Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa), Roberto Calderoli (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica amministrazione), Fabio Rampelli (Vicepresidente Camera dei deputati), Matteo Renzi (Senatore e Presidente Italia Viva)

Introduce: Alessandro Urzì (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Modera: Bruno Vespa (Giornalista)

Ore 17:00 - Sala Giustizia giusta

Giuseppe Conte intervistato da Paolo del Debbio

Introduce: Augusta Montaruli (Vicecapogruppo FdI Camera dei deputati)

Ore 17:00 - Sala Rosario Livatino

Borghi italiani: il cuore del turismo che non conosce stagioni

Intervengono: Daniela Santanché (Ministro del Turismo), Ubaldo Fusco (Vicepresidente Faita - turismo all’aria aperta), Alberta Ferretti (Stilista e ideatrice del progetto Borgo di Montegridolfo), Ivana Jelinic (Amministratore delegato di Enit), Emanuele Pepa (Sindaco di Recanati), Fiorello Primi (Presidente di “I Borghi più belli d’Italia”), Valentina Reino (Responsabile relazioni istituzionali di Airbnb)

Introduce: Gianluca Caramanna (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Turismo)

Modera: Francesco Giorgino (Direttore dell'Ufficio Studi Rai)

Ore 18:00 - Sala Giustizia giusta

La cucina italiana patrimonio dell’umanità

Intervengono: Nico Gronchi (Presidente Confesercenti), Paolo Mascarino (Presidente Federalimentare), Luigi Scordamaglia (Amministratore delegato di Filiera Italia), Lino Enrico Stoppani (Presidente della FIPE e Vicepresidente Vicario di Confcommercio), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE)

Introduce: Gianmarco Mazzi (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura)

Modera: Tinto - Nicola Prudente (Conduttore radio e TV)

Conclude: Francesco Lollobrigida (Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Ore 18:00 - Sala Rosario Livatino

L’impegno dell’Italia per una pace giusta e duratura

Intervengono: Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento), Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Carlo Calenda (Senatore e Segretario di Azione), Ettore Licheri (Senatore M5S)

Introduce: Paola Chiesa (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Difesa) Modera: Stefania Battistini (Giornalista)

Ore 19:00 - Sala Rosario Livatino

Oltre il Green Deal: il futuro dell’industria europea

Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Carlo Fidanza (Capo Delegazione FdI al Parlamento europeo), Angelo Bonelli (Deputato AVS), Emma Marcegaglia (Presidente e Amministratrice delegata di Marcegaglia Investments), Dolors Montserrat (Segretario Generale PPE)

Introduce: Fausta Bergamotto (Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Modera: Luciano Fontana (Direttore de Il Corriere della Sera)

Ore 19:00 - Sala Giustizia giusta

Ignazio La Russa intervistato da Enrico Mentana

Introduce: Raffaele Speranzon (Vicecapogruppo Vicario FdI Senato della Repubblica)

Ore 20:00 - Sala Giustizia giusta

Premio Atreju a Ferdinando De Giorgi (Commissario tecnico della Nazionale maschile italiana di pallavolo) e Anna Danesi (Capitano della Nazionale femminile di pallavolo)

Modera: Paolo Petrecca (Direttore Rai Sport)

Ore 20:00 - Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Le querce non fanno limoni” di Chiara Francini

Introduce: Paolo Marcheschi (Senatore FdI, Responsabile Dipartimento Sport)

Modera: Luigi Mascheroni (Giornalista e critico letterario)

Ore 20:30 - Sala Giustizia giusta

Presentazione del libro “Il nuovo Medio Oriente. Il declino della Mezzaluna Sciita” di Giovan Battista Brunori

Intervengono: Giovanni Donzelli (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Organizzazione), Italo Bocchino (Direttore editoriale de Il Secolo d'Italia), Tiziana Ferrario (Giornalista), Andrea Margelletti (Presidente del Ce.S.I. - Centro Studi Internazionali), Claudio Velardi (Direttore de Il Riformista)

Introduce: Michele Barcaiuolo (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Affari esteri e difesa)

Modera: Matteo Carnieletto (Giornalista)

Ore 21:30 - Sala Giustizia giusta

Chi soffia sul fuoco dell’odio politico? A difesa della libertà di pensiero

Intervengono: Francesco Filini (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Programma), Daniele Capezzone (Direttore editoriale de Il Tempo), Ilaria D’Amico (Giornalista), Francesco Giubilei (Direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale), Piero Sansonetti (Direttore de L’Unità), Francesco Storace (Giornalista)

Introduce: Stefano Cavedagna (Parlamentare europeo FdI)

Modera: Michel Dessì (Giornalista)