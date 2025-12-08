La leader di +Europa Emma Bonino dimessa dall'ospedale. Ora è a casa

Foto: Lapresse

La leader di +Europa Emma Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa. “Le sue condizioni sono stabili", fa sapere con un post pubblicato sui social network il partito. "Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l'Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un'intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: 'L'Europa che non ci piace è tutta l'Europa che manca e che dobbiamo fare'". Emma Bonino era ricoverata al San Filippo Neri, a Roma, a causa di problemi polmonari dopo essere guarita da un tumore.