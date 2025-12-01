Albanese, anche la sindaca dem Funaro pronta a revocare la cittadinanza onoraria

Foto: La Presse

Redazione 01 dicembre 2025

"Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto, Francesca Albanese, in più occasioni, ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che a unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria". A evidenziarlo la fascia tricolore Sara Funaro. Come rivelato dall'agenzia Ansa, mercoledì la commissione pace di Palazzo Vecchio, infatti, discuterà proprio sulla figura della relatrice Onu. L'amministratrice, intanto, ne prende le distanze e, anzi, esprime vicinanza ai cronisti del quotidiano La Stampa: "è un fatto gravissimo che ho condannato immediatamente, esprimendo solidarietà al direttore e ai giornalisti. Gesti come questo non hanno nulla a che vedere con i valori della pace e con la difesa del popolo palestinese, ancora oggi vittima di crimini gravissimi. Su quanto è accaduto non ci può essere una condanna con un "ma". Non possono esserci moniti al giornalismo che è libero ed è presidio di democrazia. Per questo non condivido e prendo le distanze dalle dichiarazioni di Albanese. Firenze è città di ponti e di pace, ha sempre dato riconoscimenti a persone che hanno fatto enormi sforzi per unire".