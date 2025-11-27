Fidanza asfalta Salis: “Delirio su trafficanti e contrabbandieri”. Le parole della vergogna

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 27 novembre 2025 a

a

a

"Ieri Ilaria Salis a Strasburgo ha sprecato due minuti del nostro tempo per spiegarci la differenza tra 'trafficanti' e 'contrabbandieri' e per dirci che, tutto sommato, alcuni scafisti sono onesti lavoratori che vengono pagati in cambio di un servizio. Siamo al delirio". È intervenuto così sui suoi social il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

La Salis? "Dovrebbe stare in galera", Orban da Porro fa impazzire la sinistra

Ma cosa aveva detto Salis? A ricordarlo è proprio un video postato da Fidanza. “Anche oggi molti contrabbandieri offrono semplicemente un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre, persecuzioni, miseria e disastri climatici”, la prima parte del discorso. Poi ecco ancora altre parole dell’europarlamentare di Avs: “In italiano si direbbe contrabbandiere, ma questo termine rimanda soprattutto al passaggio trasfrontaliero di merci, non di persone. Nel linguaggio pubblico si usa spesso trafficante di esseri umani, ma non vuol dire la stessa cosa e questa confusione semantica non è casuale. Fa parte del repertorio discorsivo della guerra contro la migrazione. Il trafficante è chi costringe le persone con la forza, l'inganno o la minaccia. Ne riduce schiavitù, ne sfrutta, ne sequestra. Il contrabbandiere invece è chi organizza l'attraversamento di un confine chiuso per persone che hanno scelto volontariamente di partire e pagano per il servizio. Un servizio basato sul consenso, ma la categoria non deve essere confusa con quella dei trafficanti”.