Ilaria Salis? "Dovrebbe stare in galera", Orban da Porro fa impazzire la sinistra

Foto: Ansa

Tommaso Manni 28 ottobre 2025 a

a

a

Ilaria Salis "è una criminale e dovrebbe stare in galera". Questa la posizione ribadita dal premier ungherese Viktor Orban, intervistato da Nicola Porro a "10 minuti" su Rete4, parlando della decisione del Parlamento europeo, con un solo voto di scarto, di respingere la richiesta di revoca dell'immunità a Salis avanzata da Budapest. "Lei è una signora italiana che è venuta in Ungheria: fin qui tutto bene, ne siamo felici - ha detto Orban - Gli italiani sono molto apprezzati qui in Ungheria per diverse ragioni, dalla cultura al calcio, alla Dolce vita...In generale siamo felici che voi veniate da noi e stiate insieme a noi". "Però - ha continuato il premier - se vieni in Ungheria per commettere dei crimini, allora no, non sei il benvenuto. Quella signora ha fatto esattamente questo, è venuta in Ungheria e ha usato violenza contro dei cittadini pacifici ungheresi. E quindi è una criminale e dovrebbe stare in galera. Queste sono le regole qui in Ungheria, ma ora i compagni di Bruxelles stanno cercando di fare scudo alla loro compagna rossa ed è un male. Non dovrebbero farlo: se tutti quanti a prescindere dalla nazionalità andassimo in un altro Paese europeo a commettere dei crimini, dovremmo essere puniti".

“Ue fuori dai giochi, non conta”. Meloni riceve Orban: intesa su sicurezza e difesa

Immediate le proteste della sinistra, il primo a twittare è stato il senatore del Pd, Filippo Sensi: "Che Orban venga in Italia ad insultare una cittadina italiana, Ilaria Salis, senza che nessuno al governo senta il dovere di difenderla la dice lunga sull'amore che questa gente ha per il nostro Paese, per la sua dignità. Altro che Fratelli, altro che Forza Italia. Che pena".

"Meloni e io siamo entrambi dei patrioti, sulle questioni principali siamo perfettamente allineati", come per esempio sulla necessità di "riformare il centro di potere a Bruxelles, che su alcune questioni è stato veramente fallimentare", ha detto ancora il premier ungherese Orban su Rete4, parlando del suo rapporto con la premier italiana, che ha incontrato ieri a Palazzo Chigi.