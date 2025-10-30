Ilaria Salis dà lezioni di occupazioni: tappeti rossi all'Università di Bologna

Foto: Ansa

Sfumato l'evento nei locali occupati, tappeti rossi nei locali dell'università. A Bologna è confermata l'iniziativa sui temi della casa con l'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis: non più in via Don Minzoni 12, visto che l'occupazione dello stabile si è conclusa ieri sera, bensì negli spazi dell'Università in via Zamboni 38. A rilanciare l'evento e segnalare la nuova sede sono gli attivisti di Plat, organizzatori dell'incontro, con un post sui social. "Sempre più chiaramente davanti a noi si delineano due strade divergenti: welfare o warfare, transizione ecologica o economia di guerra, giustizia sociale o disuguaglianze sempre più profonde. La seconda direzione, purtroppo, è quella intrapresa- scrive Plat- con drammatici effetti a cascata che peggiorano le condizioni di vita, erodono i diritti acquisiti e comprimono gli spazi di libertà e autodeterminazione".

In questo scenario, "come si ridefinisce oggi il diritto alla casa e all'abitare, tra dimensione territoriale e quadro europeo? Questo pomeriggio, l'europarlamentare Ilaria Salis sarà a Bologna- prosegue il post- per incontrare e manifestare la propria solidarietà alle persone e alle famiglie in lotta per il diritto all'abitare. Quelle stesse famiglie che negli scorsi giorni sono state protagoniste di uno sciopero della casa che ha dato vita a uno spazio di tutela contro gli sfratti e di transizione per l'emergenza abitativa in via Don Minzoni e che ieri pomeriggio è riuscito ad ottenere delle prime ed inedite soluzioni radicali". Canta vittoria la "piattaforma di intervento sociale": "Con la chiusura vittoriosa dell'esperienza di Don Minzoni, l'iniziativa è quindi spostata in via Zamboni 38 alle 18: sarà un momento prezioso per condividere riflessioni e immaginare insieme come fermare la violenza degli sfratti e ripensare collettivamente il modo di abitare le nostre città". Insomma, al netto della ricostruzione sulla vicenda bolognese, tutt'altro che univoca, spicca che a dare lezioni e immaginare soluzioni ia proprio la Salis...