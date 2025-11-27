Cerca
Capodanno a Milano annullato. La Russa attacca Sala: “Si fa dettare la linea dai Maranza”

Foto: Lapresse
Scontro La Russa-Sala sui festeggiamenti: “Il sindaco, si fa dettare la linea politica dai Maranza”. Sono queste le parole di Lorenzo La Russa, Consigliere per Fratelli d’Italia a Milano nel commentare la decisione del sindaco Beppe Sala di non consentire la festa di Capodanno in Piazza Duomo perché “Sala non è in grado di garantire la sicurezza. È così niente 'vaffa' agli italiani, niente insulti alla polizia, niente molestie, niente violenze di branco, droga o fuochi d’artificio fuori controllo”.

 

 

"Spero che il sindaco Sala per Natale e Capodanno organizzi qualcosa. L'anno scorso aveva paura della guerriglia urbana e non ha organizzato nulla”, aveva auspicato il vicepremier della Lega Matteo Salvini. Ma no, la piazza del capoluogo lombardo non sarà allestita. E le motivazioni addotte continuano a non convincere.

 

