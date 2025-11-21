Dritto e Rovescio, scintille tra Cruciani-Del Debbio e il maranza: "Dentro il vostro cervello..."

Foto: X Dritto e rovescio

Paolo Dani 21 novembre 2025 a

a

a

"Quel ragazzo lì ci vuole far credere che in realtà si arma o porta un coltello, non so cos'altro, solamente per autodifesa. Non ci raccontare queste baggianate. La realtà è che uno gira con un'arma per status symbol, perché si sente più forte e viene più rispettato tra i suoi amici". Giuseppe Cruciani apostrofa così un cosiddetto "maranza", uno dei tanti giovani di origine straniera, soprattutto nordafricana, che popolano Milano. Molti di loro sono tra i protagonisti del picco di microcriminalità e non solo degli ultimi tempi. "Quello è sbagliato. Quella gente stupida che va in giro a rapinare", ribatte il ragazzo nel corso della puntata di giovedì 20 novembre di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4.

Nel corso della trasmissione il giovane si produce in un vivace scambio di battute con lo stesso conduttore. "Io continuerò a fare queste trasmissioni perché vi voglio portare piano piano, sarà utopistico, a dire che la strada da seguire è un'altra - afferma Del Debbio - Penso che dentro il vostro cervello ci sia della materia grigia sufficiente per capire quello che diciamo".

"Non dica vostro, io sto parlando con rispetto e le sto dicendo le cose come stanno", ribatte il maranza che sembra voler giustificare l'illegalità diffusa in tante zone di Milano e non si vuole vedere accomunato agli altri che hanno parlato in trasmissione. "Benissimo, magari siete più intelligenti di me. Ma le cose stanno come dico io," continua il conduttore, altrimenti "diventa un casino generale, ma voi vi rendete conto che state diventando un fenomeno nazionale? A me questa cosa preoccupa".