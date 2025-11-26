Fratelli d'Italia invita Schlein. La leader dem: "Solo per confronto con Meloni"

Christian Campigli 26 novembre 2025 a

a

a

Una festa che si conferma essere teatro di confronto, di dibattito. Anche tra avversari politici distanti anni luce. Il segretario del Pd Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di FdI che si terrà a Castel Sant'Angelo, a Roma, dal 6 al 14 dicembre. È quanto confermano fonti dem. La leader dem, che in passato aveva declinato l'invito, ha mostrato questa volta la sua disponibilità a confermare la sua partecipazione se ci sarà un confronto con la premier Giorgia Meloni. Un'ulteriore conferma giunge anche da Fdi. "Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell'opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. L'unica cosa che ci interessa è non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione ".

"2025 anno delle riforme". La promessa della Meloni. Poi attacca Schlein e Prodi

Parole e musica del responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, interpellato sulla disponibilità espressa dalla leader del Pd a partecipare alla festa di Fratelli d'Italia solo nel format di un confronto con la premier. Se le.indiscrezioni troveranno (nei prossimi giorni) conferma sarebbe necessario procedere, dunque, anche a un cambio di format, visto che ad Atreju finora, gli ospiti sono stati sempre intervistati. Una novità che potrebbe portare a un dibattito tra due donne che, da posizioni diverse e distanti, hanno cambiato (per sempre) la politica italiana.