Fratelli d'Italia invita Schlein. La leader dem: "Solo per confronto con Meloni"

Una festa che si conferma essere teatro di confronto, di dibattito. Anche tra avversari politici distanti anni luce. Il segretario del Pd Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di FdI che si terrà a Castel Sant'Angelo, a Roma, dal 6 al 14 dicembre. È quanto confermano fonti dem. La leader dem, che in passato aveva declinato l'invito, ha mostrato questa volta la sua disponibilità a confermare la sua partecipazione se ci sarà un confronto con la premier Giorgia Meloni. Un'ulteriore conferma giunge anche da Fdi.  "Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell'opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. L'unica cosa che ci interessa è non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione ".

 

 

 

Parole e musica del responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, interpellato sulla disponibilità espressa dalla leader del Pd a partecipare alla festa di Fratelli d'Italia solo nel format di un confronto con la premier. Se le.indiscrezioni troveranno (nei prossimi giorni) conferma sarebbe necessario procedere, dunque, anche a un cambio di format, visto che ad Atreju finora, gli ospiti sono stati sempre intervistati. Una novità che potrebbe portare a un dibattito tra due donne che, da posizioni diverse e distanti, hanno cambiato (per sempre) la politica italiana.

