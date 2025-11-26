Biennale architettura 2027, Giuli: "Nomina nuovi direttori coniuga memoria e innovazione"

Foto: LaPresse

"La nomina di Wang Shu e Lu Wenyu alla guida della Biennale Architettura 2027, l'unica rassegna capace di raccogliere le voci dell'architettura mondiale, rappresenta un segnale importante per il futuro del settore. Dopo il successo della Biennale curata da Carlo Ratti, che ha registrato un record di pubblico, la visione dei nuovi Direttori, capace di coniugare memoria, sostenibilità e innovazione, offrirà uno sguardo autentico e necessario sulle sfide del nostro tempo. Un plauso va anche al Presidente Pietrangelo Buttafuoco e al Cda della Biennale per la scelta lungimirante. A Wang Shu e Lu Wenyu rivolgo il mio augurio di buon lavoro". È quanto ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli in merito alla nomina di Wang Shu e Lu Wenyu come Direttori artistici del Settore Architettura, con lo specifico incarico di curare la 20ª Mostra Internazionale di Architettura che si svolgerà nel 2027.