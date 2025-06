20 giugno 2025 a

a

a

Le norme sull'Iva per le opere d'arte "scendono dal 22% al 5%. Così si compete ad armi pari, per l'Italia significa primeggiare". Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in conferenza stampa alla sala Spadolini. "Era oggettivamente innaturale la situazione che metteva l'intero settore in una condizione di svantaggio nella competizione internazionale", ha aggiunto il ministro.