Europa promuove documento di bilancio, Giorgetti: "Siamo sulla buona strada"

L'Europa promuove il documento programmatico di bilancio su cui sta lavorando il governo guidato da Giorgia Meloni. ''L'approvazione di Bruxelles ci conferma che siamo sulla buona strada, percorsa con responsabilità e serietà". Lo dichiara il ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, in merito alla decisione della Commissione europea, che ha promosso il documento programmatico di bilancio (Dpb) dell'Italia.

''Sul debito il tracciato è già definito, al netto degli effetti negativi di cassa del Superbonus edilizio. Per la crescita, che non ci soddisfa, noi - assicura il titolare del Mef - faremo la nostra parte ma serve un quadro internazionale che tenga conto dei profondi cambiamenti a livello globale''.