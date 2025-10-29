Manovra, vertice Lega con Salvini e Giorgetti: "Nessun taglio alle opere. Focus su pace fiscale e banche"

Foto: La Presse

Tommaso Manni 29 ottobre 2025 a

Il Dipartimento Economia della Lega si è riunito al MIT per valutare la Manovra Economica alla presenza del Vicepremier Matteo Salvini e del Ministro Giancarlo Giorgetti. Tra i temi approfonditi dal tavolo, focus sull’allargamento della platea di beneficiari della Pace Fiscale, l’intervento riguardante le banche e la conferma da parte del MEF dell’assenza di tagli alle opere infrastrutturali. In legge di bilancio, infatti, si è finalmente attuata una operazione “salva conti” che collega le disponibilità finanziarie all’effettiva maturità delle opere, permettendo così di non bloccare inutilmente fondi pubblici.