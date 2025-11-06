Manovra, Giorgetti: "Le spese in difesa non taglieranno risorse alla sanità"

Foto: La Presse

Leonardo Ventura 06 novembre 2025

"Le risorse per la difesa non toglieranno risorse alla sanità". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra. L'esponente dell'esecutivo, dunque, stronca all'istante chi dice per le guerre sarebbero state tolte risorse per quei servizi fondamentali per il cittadino. In tal senso chiarisce, piuttosto, l'ammontare delle risorse destinate alla salute "è assolutamente significativo e con una gestione oculata" si possa "contribuire alla riduzione delle liste di attesa". Ma rifiuta l'idea che non siano stati fatti degli stanziamenti adeguati negli anni scorsi e quest'anno. "Che il costo della sanità aumenti - chiarisce - non si nega, ma è innegabile che abbiamo fatto delle cose eccezionali, anche per rimediare a disastri del passato, tipo il payback".