Sondaggio Mentana, doccia fredda a sinistra nel giorno delle Regionali: dove vola Meloni

Nello speciale TgLa7 di Enrico Mentana per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia arriva anche il consueto sondaggio SWG del lunedì. La rilevazione mostra un panorama politico in movimento, con piccoli cambiamenti che, nel complesso, delineano tendenze interessanti. Nel campo del centrodestra continua la crescita di Fratelli d’Italia, che si conferma il primo partito del Paese e avanza al 31,6%, guadagnando ulteriori consensi rispetto alla settimana precedente. Forza Italia scende al 7,9%, la Lega al 7,7%. Nel centrosinistra il Partito Democratico sale al 22,3%, in lieve miglioramento anche l’alleanza Verdi-Sinistra, che raggiunge il 7%. Il Movimento 5 Stelle, invece, registra un arretramento. Scendendo al 12,5%, il partito perde 0,3 punti rispetto alla precedente rilevazione e mostra un calo che interrompe una fase di relativa stabilità. Rimane comunque una forza centrale del quadro politico, ma vive una settimana meno favorevole sul piano del consenso.

L’area centrista mostra cambiamenti molto limitati, segnalando un quadro sostanzialmente stabile. Azione registra un lieve incremento e arriva al 3,3%, mentre Italia Viva resta ferma al 2,5. +Europa scende all’1,4 e Noi Moderati all’1,2, senza comunque variazioni tali da modificare l’equilibrio complessivo del centro politico, ancora lontano dai livelli dei principali poli.

Gli astenuti e gli indecisi raggiungono il 30% del campione dei 1.200 maggiorenni residenti in Italia attraverso metodologia mista CATI, CAMI e CAWI, tra il 19 e il 24 novembre 2025.