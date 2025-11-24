Campania e Puglia restano a sinistra, il Pd non si tiene: "Si può fare!". Cosa dimenticano al Nazareno...

24 novembre 2025 a

"Due belle vittorie in Campania e in Puglia e un risultato comunque migliore di 5 anni fa in Veneto. Questo ci dice che la destra si può battere". Parole e musica di Roberto Speranza, deputato del Pd già ministro della Salute nell'era Covid. Insomma, la vittoria nelle elezioni in due regioni che il centrosinistra già governava basta a galvanizzare l'area del cosiddetto campo largo. Continua Speranza: "Ma serve ancora uno sforzo enorme soprattutto per riportare le persone a credere nella politica. Nelle tre regioni al voto la partecipazione è crollata drammaticamente. Credo che questo sia il problema più grande che abbiamo. Nessuno dovrebbe sottovalutarlo", scrive via social il dem commentando i risultati delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.

Il centrodestra trionfa in Veneto. Campania e Puglia alla sinistra

"È fatta! Antonio Decaro e Roberto Fico sono i nuovi presidenti della Regione Puglia e della Regione Campania! Due risultati enormi. Due risultati che raccontano molto più di un semplice turno elettorale: raccontano cosa succede quando il centrosinistra sceglie l'unica strada giusta, ossia quella dell'unità", esulta in un post Marco Furfaro, componente della segreteria nazionale del Pd. Decaro e Fico "hanno vinto perché quando il centrosinistra smette di guardarsi allo specchio e sceglie di costruire un progetto comune, la destra si può battere. E infatti, tra il 2024 e il 2025, le uniche Regioni ad aver cambiato colore sono quelle passate a sinistra, come Umbria e Sardegna. E adesso, andiamo avanti. Serve costruire un progetto politico largo, serio, credibile. Un progetto che non risponda alla paura ma alla speranza, ai diritti. E che faccia di nuovo sognare questo Paese". Peccato che da quando Elly Schlein è segretaria del Partito democratico, avendo battuto alle primarie Stefano Bonaccini, il Pd ha conquistato 6 Regioni, il centrodestra dieci...