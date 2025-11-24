Elezioni regionali, è subito frattura tra M5S e Pd. Taruffi: "L'alternativa per le politiche c'è", Ricciardi lo sbugiarda

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 24 novembre 2025 a

a

a

Alle elezioni regionali il campo largo è riuscito a prevalere sul centrodestra in Campania e Puglia. Scatenando subito l’euforia in casa Partito democratico. “Abbiamo detto che i conti si dovevano fare alla fine. C'è una vittoria schiacciante in Puglia, una vittoria larga in Campania e in Veneto, dove partivamo dal 17%, siamo oltre il 30. Il dato politico di fondo è presto detto, il governo aveva puntato molto sulle elezioni in Campania e la sconfitta è stata netta. Ha perso il governo e ha vinto non solo il campo largo ma un'idea di alternativa che nel Paese c'è. Se mettiamo insieme il voto delle ultime 10 elezioni regionali, il Pd è il primo partito con 2 milioni e 200 mila voti e Fratelli d’Italia si ferma a un milione e 700 mila. Il centrosinistra è davanti al centrodestra. Questi sono i numeri nelle 10 Regioni in cui si è votato. Vedremo oggi i risultati delle tre Regioni al voto. Su 13 Regioni si partiva da 9 a 4, finiamo 7 e 6. Chi governava ha sempre vinto tranne che in due occasioni in cui il centrosinistra ha strappato Sardegna e Umbria al centrodestra", le parole piene di entusiasmo di Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd, ai microfoni di La7. "La partita è apertissima e siamo in grado di tornare con il centrosinistra al governo attraverso le elezioni", ha poi chiosato.

Il Pd non si tiene: "La destra si può battere!". Cosa dimenticano al Nazareno...

Ma a smentirlo, soprattutto sul discorso delle elezioni politiche, è il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi intervistato dallo speciale Tg La 7 dopo il voto in Veneto, Campania e Puglia: "Per il rispetto dei cittadini campani, pugliesi e veneti non si deve fare questo raffronto continuo tra il nazionale e le elezioni territoriali, perché il risultato in Veneto lo si legge in una maniera, in Campania in un'altra. Questo significa che ogni territorio ha la sua peculiarità. Il terreno nazionale ha tutt'altra dinamica e nel caso in cui vinci o perdi torna sempre meglio giocarla a seconda del punto di vista. La partita nazionale è un'altra cosa, è tutta da costruire”.