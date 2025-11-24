Regionali, il rap del candidato pugliese è un disastro: "La sinistra non sa più parlare alle persone"

Gianni Di Capua 24 novembre 2025 a

Il top arriva nel finale quando il candidato si manifesta e dice ai suoi cantori: "Non fatemi perdere tempo". Lo spot elettorale rap-trash di Fabiano Amati, consigliere e assessore in Puglia dove è candidato nella coalizione di centrosinistra che sostiene Antonio Decaro alle elezioni regionali a suo modo è una perla e gli utenti non si stancano di sottolinearlo, soprattutto quelli della galassia progressista. Cosa si vede e si ascolta nel video postato su Instagram? Si alternano varie voci, tutte intente a decantare su una base pseudo-hip hop le capacità di Amati il cui slogan, "chi ha fatto, farà", diventa il tema dominante della canzone.

Una pietra miliare "cringe", fanno notare i commentatori del video. "Ma non avete un amico che vi fermi nel momento prima di fare una c*zzata? Una roba del genere non è improvvisata… è preparata, pensata, studiata, prodotta… ci avrete messo 100 ore di lavoro minimo e in nessuno dei 6000 minuti vi è passato per l’anticamera del cervello che potesse essere un cavallo di Troia sta cosa?", fa notare un utente particolarmente colpito: "Perché il centrosinistra non sa più parlare alle persone? Perché quando ci prova pensa che questo sia il modo migliore? Questo è un autogol clamoroso".

