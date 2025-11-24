Elezioni Regionali, il centrodestra trionfa in Veneto. Campania e Puglia alla sinistra

Foto: Lapresse

Angela Bruni 24 novembre 2025

Urne chiuse alle 15 in Campania, Puglia e Veneto dove gli elettori, nelle giornate di ieri e di oggi, sono stati chiamati al voto per il rinnovo della Giunta e del Consiglio regionale. Al via le operazioni di spoglio. Intanto ecco la media aritmetica dei dati diffusi alle ore 15 (instant poll Youtrend/Sky TG24 e SWG/La7, exit poll Opinio/Rai)

CAMPANIA: Fico 57,2% Cirielli 38,3%

PUGLIA: Decaro 65,2% Lobuono 32,7%

VENETO: Stefani 60,7% Manildo 32,8%

Primi trend dalle regioni al voto, elaborati da Youtrend. Il centrodestra conferma il dominio in Veneto, ma nella coalizione è testa a testa tra Fratelli d'Italia (24-28%) e Lega (22,5-26,5%). In Puglia il Partito Democratico si afferma come prima forza regionale (25-29%), davanti a Fratelli d'Italia che si ferma al 18-22%. Ottimo risultato per la lista di Decaro Presidente: è la seconda forza della coalizione con l'11,-15,5%. In Campania c'è un sostanziale testa a testa tra Pd (16,5%-20,5%) e Fratelli d'Italia (14,5-18,5%). Tra le altre forze politiche il Movimento 5 Stelle probabilmente sopra il 10%.

L'affluenza finale in Campania si attesta intorno al 43,4%, quando nel 2020 era stata del 55,54%. In Veneto l'affluenza si attesta al 44,2%, di 17 punti inferiore rispetto alla scorsa tornata elettorale, quando era al 61,15%. In Puglia l'affluenza definitiva è al 42,24%, di 14 punti inferiore rispetto alle elezioni del 2020, quando era al 56,43%.