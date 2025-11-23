Regionali, affluenza in netto calo in Veneto, Puglia e Campania: il dato

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 23 novembre 2025 a

Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia al voto oggi e domani: alle 12 l'affluenza per tutte e tre le consultazioni è in deciso calo. I cittadini sono chiamati a eleggere il presidente della giunta e il consiglio regionale delle tre regioni. Urne aperte fino alle 23 di oggi, domenica 23 novembre 2025, e domani, lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle 15. Contemporaneamente si terrà anche il turno elettorale straordinario nei comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso: interessati Monteforte Irpino (Avellino), Caivano (Napoli), Acquaro e Capistrano (Vibo Valentia).

Alle 12 in Veneto l'affluenza alle urne è del 10,09%%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale quando, al momento della stessa rilevazione, l'affluenza era stata del 14,75%. È invece dell'8,53% il dato alle 12 per le elezioni regionali in Puglia. La percentuale è in calo rispetto al 12,04% della precedente votazione. In Campania l'affluenza è all'8,25% contro l'11,32% della stessa rilevazione, alle scorse elezioni.

A Caivano, comune del Napoletano divenuto simbolo del riscatto dal degrado, alle ore 12 ha votato il 12,65% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale, alla stessa ora, aveva votato il 14,78%.