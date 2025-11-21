Autonomia, l'ex grillina Castelli: "Fico prende in giro gli elettori, posizione del M5S è quella di Cirielli"

Foto: La Presse

Redazione 21 novembre 2025

"Autonomia? Quello era un punto programmatico importante del Movimento 5 Stelle del programma elettorale per le politiche del 2018 che io, avendo avuto la delega sugli enti locali, ho fortemente contribuito a scrivere. Il Movimento 5 stelle ha sempre sostenuto una posizione che è quella che Cirielli ha mostrato in questi giorni, ossia che l'autonomia si può fare nelle regioni che la chiedono solo quando i livelli essenziali delle prestazioni saranno finanziariamente garantiti. Oggi il M5s fa finta di non ricordarsi che la sua posizione è sempre stata quella. Non puoi mentire su alcuni posizionamenti politici per convenienza elettorale prendendo in giro gli elettori. Un conto era il testo dell'autonomia differenziata scritto da Calderoli, un altro è quello attuale con le modifiche volute da FdI e Forza Italia che comprende l'obbligo di finanziare le prestazioni minime. Negare tutto questo fa a cazzotti con l'intelligenza politica. Cirielli ha fatto bene a ricordare questa incongruenza, ma non credo che un partito politico faccia il bene della politica stessa e dei suoi elettori se non entra nel merito". Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, già vice ministro al Mef, in un passaggio dell'intervista rilasciata alla Voce del Patriota.