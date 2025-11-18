Fico e la sviolinata dell'ex Br. FdI: "In campagna elettorale tutto fa brodo"

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 18 novembre 2025 a

"A sinistra, in campagna elettorale - e non solo - tutto fa brodo. Anche riabilitare un ex brigatista per reclutare gente ai comizi". Fratelli d'Italia va all'attacco di Pd e Movimento 5 Stelle per le tante prodezze del candidato alla Regioen Campania, Roberto Fico. "Immaginate se fosse accaduto qualcosa di simile a destra: avrebbero scomodato l’intero apparato mediatico per montare uno scandalo nazionale. L’impunità morale della sinistra è finita. Pd e M5S, prendete le distanze e vergognatevi per le acrobazie elettorali del vostro candidato", scrive l'account di FdI su X.

Il riferimento è alla vicenda legata alla partecipazione del candidato del centrosinistra a un evento organizzato dal sindaco Biagio Rossi, nipote acquisito di Pasquale Aprea, ex brigatista rosso pentito e graziato, noto per essere stato il carceriere dell’ex assessore democristiano Ciro Cirillo. Ma soprattutto dell'attivismo dello stesso Aprea che sui social si era speso per sostenere l'evento: "Oggi arriva Fico, cerchiamo di essere in tanti", scriveva l'ex brigatista.