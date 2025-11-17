Sondaggio Mentana, ultimi dati prima delle Regionali: doccia gelata per il Pd

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 17 novembre 2025 a

Ultimo sondaggio Swg peril Tg La7 di Enrico Mentana prima delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Cosa dicono i numeri dell'orientamento di voto lunedì 17 novembre? La musica è quella delle ultime settimane. La rilevazione conferma la sostanziale stabilità del quadro politico italiano, con movimenti minimi rispetto alla settimana precedente ma capaci di delineare alcune tendenze significative. Fratelli d’Italia consolida il proprio primato, mentre il Partito Democratico perde terreno. Nel campo centrista si registra qualche movimento, soprattutto per Azione e Noi Moderati, mentre continua a rimanere elevato il numero di elettori ancora indecisi.

Il partito di Giorgia Meloni guadagna un decimale e sale al 31,4%, confermandosi largamente prima forza politica del Paese. Il Pd di ELly Schlein, invece, scende al 22% e perde due decimali rispetto a sette giorni fa. Il Movimento 5 Stelle rimane fermo al 12,8%, congelato su valori che non indicano né crescita né arretramento.

Nel centrodestra si registra un leggero arretramento sia della Lega, che scende al 7,8%, sia di Forza Italia, che si attesta all’8%. In controtendenza la lista Verdi e Sinistra, che risale al 6,9% e guadagna due decimali.

Sul fronte delle forze centriste-liberali, Azione mette a segno un piccolo incremento e passa dal 3 al 3,2%. Stesso trend positivo per Noi Moderati, che sale all’1,3%. Restano invece stabili Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,5%. Le altre liste perdono leggermente terreno.

Il dato più significativo fuori dai partiti è però quello relativo agli indecisi: il 30% degli intervistati non esprime alcuna intenzione di voto. Una percentuale che resta invariata rispetto alla scorsa settimana. La rilevazione è stata condotta da SWG su un campione di 1.200 maggiorenni tra il 12 e il 17 novembre, con un margine di errore del 2,8%.