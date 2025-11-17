Sicurezza, Cottarelli smaschera la sinistra: “Deve essere una priorità”. Poi fulmina Schlein

Foto: Lapresse

Giulia Sorrentino 17 novembre 2025 a

a

a

Arriva la sveglia di Carlo Cottarelli alla sinistra sul tema della sicurezza. L’economista che ha trascorso un periodo tra le fila del Pd, pur non essendo certo un fervente militante di sinistra, ha da sempre avuto un pensiero piuttosto critico sull’immigrazione incontrollata e sul degrado urbano, specie in città come Milano. Ed è proprio su questo che ci ha tenuto a ribadire come “la battaglia per la sicurezza deve essere qualcosa che comprenda la destra, la sinistra e il centro, anzi, dovrebbe riguardare più la sinistra che il resto, perché le aree più povere e degradate sono quelle dove c'è anche più criminalità".

Reati giù negli ultimi 10 anni. I dati che smentiscono i teoremi della sinistra

Ai microfoni di Calibro 9 su Radio Cusano Campus, commentando le parole di Elly Schlein, ha aggiunto: "Se uno cammina a Milano, come ogni tanto faccio io, prima di arrivare nelle aree dove visivamente si vedono più italiani, si attraversano zone dove nessuno parla italiano e ci si sente fisicamente anche poco sicuri". Un messaggio rivolto anche al sindaco dem Beppe Sala che forse dovrebbe cogliere questo ennesimo “consiglio” prima che Milano diventi irrecuperabile.